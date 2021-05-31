Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Не менее двух кораблей вооруженных сил Ирана идут в сторону Венесуэлы, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам источников, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой для американских властей, как и их груз.

Как пишет издание, высокопоставленные должностные лица в правительстве президента Венесуэла Николаса Мадуро были предупреждены, что приветствовать иранские военные корабли было бы ошибкой.

Само присутствие военных кораблей ВС Ирана в Венесуэле стало бы вызовом для США в регионе и, возможно, вызвало бы дебаты в Вашингтоне по поводу решения президента Джо Байдена возобновить переговоры с Тегераном, отметили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил на координационной встрече глав трех ветвей власти, что тот факт, что американские власти признали провал своей политики максимального давления, является великой победой для иранской нации.

Он также подчеркнул, что Вашингтон обязан отменить те санкции, которые противоречат положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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