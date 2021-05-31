Сеул, , 10:46 — REGNUM В течение последних 24 дней лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике и это является наиболее длительным периодом в нынешнем году. Об этом 31 мая заявил на брифинге представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу, его слова приводит агентство «Ёнхап».

Как отметил представитель южнокорейского ведомства, в последний раз лидер КНДР появлялся на публике 7 мая на концерте в Пхеньяне.

«Это самый длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике», — сказал Ли Чжон Чжу.

При этом он не стал говорить о возможных причинах отсутствия северокорейского лидера, отметив, что в настоящее время давать какие-либо оценки было бы «неуместным».

В то же время, длительное отсутствие Ким Чен Ына в мае минувшего года стало причиной возникновения слухов о том, что он серьезно заболел или умер, однако спустя 20 дней северокорейский лидер снова появился на публике.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором поздравил его с переизбранием на должность.