Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области первую прививку от COVID-19 сделали 132 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 мая, заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона исполняющая обязанности министра здравоохранения Анна Минаева.

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По её словам, с начала пандемии регион получил 143 854 комплектов трёх видов российских вакцин от COVID-19, что составляет 24,2% от потребности. В настоящее время остаётся неиспользованной 11 685 доз.

По словам Анны Минаевой, первым компонентом привились 132 169 жителей Ульяновской области, завершили иммунизацию (то есть двумя компонентами) 101 798 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано более 906,8 тыс. лабораторных тестов на коронавирус в отношении 868,4 тыс. жителей.

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