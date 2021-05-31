Москва, , 10:41 — REGNUM Минпросвещения РФ надеется на то, что новый учебный год в российских школах удастся начать в очном формате. Об этом журналистам заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сказал Кравцов.

По его словам, именно очный формат является приоритетным для министерства, а перехода на дистанционный формат обучения «не случилось и не случится».