Москва, , 10:43 — REGNUM На данный момент темпы строительства школ в России стали одними из самых высоких за всю историю страны. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Минпросвещения, благодаря реализации нацпроектов год была построена 91 новая школа более чем на 61 тысячу новых мест. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более одного миллиона мест.

«Таких темпов строительства не было даже в СССР», — сказал Кравцов.