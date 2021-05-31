Абакан, , 10:40 — REGNUM Военнослужащие укрепили дамбу, защищающую города Абаза в Хакасии от паводка. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе Центрального военного округа.

Военные железнодорожники укрепили защитную дамбу длиной 500 метров, подняв её до восьми метров. С помощью техники на левый берег реки Абакан было отсыпано 8 тыс. куб. метров грунта.

Последствия паводка в Хакасии ликвидировали 20 военнослужащих и 12 единиц техники. Командующий Центральным военным округом Александр Лапин принял решение о помощи после обращения главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая правительство Хакасии ввело в Абазе режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

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