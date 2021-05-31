Стокгольм, , 10:44 — REGNUM 20 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист узнал от журналистов телеканала SVT о том, что американское АНБ прослушивало представителей шведского бизнеса и высокопоставленных чиновников и политиков в Швеции с территории Дании. После того, как новостная служба SVT Nyheter сообщила о данной информации общественности 30 мая, вечером того же дня Хультквист пришел в студию SVT, чтобы прокомментировать разоблачение деятельности американской разведки.

«Как только я узнал, что это информация существует, я связался с датским министром. Я думаю, что наш сигнал датскому правительству дошел до адресата. Датчане заявили, что подслушивать союзников недопустимо. На официальном уровне мы также поддерживаем контакты с Германией, Францией и Соединенными Штатами», — отметил Хультквист

Согласно разоблачению журналистов, министр обороны Дании Трине Брамсен узнала о факте слежки еще прошлым летом, но не проинформировала своего шведского коллегу.

«Мы хотим получить все карты на стол. Я считаю это незавершенным», — подчеркнул министр.

«Должна ли была ваша датская коллега сообщить вам, как только она получила информацию?», — спросил журналист.

«Задайте этот вопрос датской стороне», — сказал Хульквист.

«А правительство [Швеции] вообще тогда знает, кого США прослушивают через шведские кабели?», — спросил журналист.

«Так, теперь мы подошли к тем вопросам, которые обусловлены секретностью. Мы не ведем деятельность, направленную против других северных стран. Мы не ведем никакой деятельности, направленной против датских или норвежских политиков», — сказал Хульквист.

«То есть мы должны верить вашим словам так же, как датчане верят своему правительству?», — уточнил сотрудник СМИ.

«Это не нечто, на что просто так смотрят сквозь пальцы и не воспринимают всерьез», — парировал министр.

«Если имела место ошибка и она стала известна, ее, конечно же, нужно исправлять», — добавил Хультквист.

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