31 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 10:57 — REGNUM 30 мая в Севастополе состоялась уже шестая «ВелоПобеда»: фестиваль ежегодно проводится с 2015 года, однако в связи с ограничительными мерами, организаторы были вынуждены сделать перерыв. За два года, прошедшие с пятой «ВелоПобеды», в Севастополе стало намного больше велосипедистов!

Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Горожане всех возрастов собрались на велопробег Александр Полегенько © ИА REGNUM Горожане всех возрастов собрались на велопробег Александр Полегенько © ИА REGNUM

В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители Александр Полегенько © ИА REGNUM

В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Участник велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Регистрация на участие в велофестивале традиционно происходила на площади им. П.С. Нахимова, затем участники массового заезда большой колонной безопасно проехали 10 километров по автомобильным дорогам центральных улиц города.

«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников Александр Полегенько © ИА REGNUM

«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников Александр Полегенько © ИА REGNUM

«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Горожане выехали на велопробег семьями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Велопробег по улицам г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители Александр Полегенько © ИА REGNUM

Это наполненное позитивными впечатлениями велопутешествие по городу организовывается не только для спортсменов, но и для простых любителей активного отдыха, которые садятся на велосипед всего несколько раз в году. «ВелоПобеда» — это возможность открыть для себя велосипед по-новому, почувствовать себя уверенным участником дорожного движения и убедиться, что велосипед — не только для прогулки в парке, но и для повседневных поездок по любимому городу.

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники велопробега Александр Полегенько © ИА REGNUM

В честь праздника на площади Нахимова был организован специальный концерт и конкурсы для участников Александр Полегенько © ИА REGNUM