Александр Полегенько,
31 мая 2021, 10:57 — REGNUM 30 мая в Севастополе состоялась уже шестая «ВелоПобеда»: фестиваль ежегодно проводится с 2015 года, однако в связи с ограничительными мерами, организаторы были вынуждены сделать перерыв. За два года, прошедшие с пятой «ВелоПобеды», в Севастополе стало намного больше велосипедистов!
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Горожане всех возрастов собрались на велопробег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Горожане всех возрастов собрались на велопробег
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участник велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Регистрация на участие в велофестивале традиционно происходила на площади им. П.С. Нахимова, затем участники массового заезда большой колонной безопасно проехали 10 километров по автомобильным дорогам центральных улиц города.
«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«ВелоПобеда» собрала более тысячи участников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Горожане выехали на велопробег семьями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Велопробег по улицам г. Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Это наполненное позитивными впечатлениями велопутешествие по городу организовывается не только для спортсменов, но и для простых любителей активного отдыха, которые садятся на велосипед всего несколько раз в году. «ВелоПобеда» — это возможность открыть для себя велосипед по-новому, почувствовать себя уверенным участником дорожного движения и убедиться, что велосипед — не только для прогулки в парке, но и для повседневных поездок по любимому городу.
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В честь праздника на площади Нахимова был организован специальный концерт и конкурсы для участников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники велопробега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В честь праздника на площади Нахимова был организован специальный концерт и конкурсы для участников
Александр Полегенько © ИА REGNUM