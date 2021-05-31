Москва, , 10:38 — REGNUM Ситуация с металлами является сложной, поскольку в этой сфере наблюдается крайне большая номенклатура. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Более сложная ситуация с металлами. Прежде всего, потому, что там очень большая номенклатура. Первыми двинулись цены на арматуру. Тут, знаете, я бы не стал такую жесткую причинно-следственную связь [проводить с ростом себестоимости строительства]. Там доля этой арматуры, металла, в стоимости 1 кв. м несколько процентов составляет. Но тем не менее есть эффект лидерства в ценах. Плюс, конечно, инвестиции, капитальные вложения, металлоконструкции, автомобили — все это тут же пошло [вверх]. Мы тоже работали с металлургами и продолжаем работать в ручном режиме», — сказал Белоусов.

Он не стал называть компании и суммы их прибыли, однако, по его словам, в коронавирусный год, согласно отчётности, «доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило»: «Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога».

Белорусов рассказал о диалоге с такими компаниями: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили».

Вице-премьер подчеркнул, что эти компании понимают, что нужно будет всё возвращать: «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем. Единственное, в чем сложность здесь: классический способ борьбы против такого разрыва между внутренними и мировыми ценами — это экспортная пошлина либо модифицированная экспортная пошлина, такая как демпфер. То, что у нас уже несколько лет применяется в нефтяной промышленности: после того как мы отказались от экспортной пошлины, ввели этот обратный акциз, демпфер и так далее. Мы сейчас начали вводить такой демпфер по зерну. Но я против того, чтобы вводить такого рода инструменты против металлургов. Уж лучше НДПИ ввести. Потому что рынки забиты, и сейчас ряд наших коллег-конкурентов, например, американцы, да и европейцы тоже, они прорабатывают или уже ввели компенсационные меры так называемые против наших экспортеров».