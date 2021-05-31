Брянск, , 10:45 — REGNUM В Брянской области 31 мая подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 173 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 40 286 носителей инфекции. Справился с заражением 39 371 человек, в том числе 33 пациента выписаны после выздоровления за минувшие сутки.

В целом в Брянской области проведено 569 122 исследования на коронавирус.