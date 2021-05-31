Астрахань, , 10:40 — REGNUM В результате ДТП с участием пассажирской маршрутки и легковой машины в Приволжском районе Астраханской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Instagram.

«В 07:06 (06:06 мск) в ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе на автодороге село Образцово-Травино — город Астрахань, произошло ДТП с участием пассажирской «газели» и легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, в маршрутке находились 12 человек, в легковом автомобиле — трое человек. Отмечается, что пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

Напомним 31 мая в Первомайском районе Алтайского крае возле поселка Казачий произошла авария машины Mazda и автобуса, перевозившего рабочих предприятия «Алтайхлеб». В результате ДТП пострадали 14 человек, из них трое погибли.

Читайте также: В Хабаровском крае в ДТП погиб ребёнок