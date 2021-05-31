Москва, , 10:43 — REGNUM В 2020 — 2021 учебном году в России удалось избежать перевода учебного процесса в школах на удаленку. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Минпросвещения, в указанный период вся система образования в России действовала в очном формате. При этом были и исключения, когда отдельные школы переводились на дистант.

«Мы говорили об этом ещё в прошлом году: как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернуться к очному формату. И так это и произошло», — сказал Кравцов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравцов: 100% младших классов обеспечены горячим питанием