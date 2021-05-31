Стокгольм, , 10:38 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен никогда не сообщала своему шведскому коллеге Петеру Хультквисту о том, что США шпионили за шведскими политиками с территории Дании, несмотря на то, что информация о шпионаже появилась на столе датского министра еще прошлым летом. Об этом 20 мая в интервью телеканалу SVT у стен Риксдага заявил министр обороны Швеции Хультквист. Само интервью появилось только вечером 30 мая после того, как ряд шведских и иностранных СМИ сообщили о факте имевшего место быть шпионажа.

В августе прошлого года всеобъемлющий секретный доклад оказался на столе датского министра обороны Трине Брамсен. В отчете описывается, как датские и шведские оборонные концерны прослушивались разведывательной службой АНБ с территории Дании.

Но также выясняется, что АНБ шпионило и за шведскими политиками. Отчет имеет секретное кодовое название «Данхаммер».

»Я ничего не слышал ранее. По этой причине у меня пока нет комментариев», — заявил Хультквист в интервью SVT, когда журналисты проинформировали его 20 мая о прослушивании телефонных разговоров политиков.

«Мы требуем получения доступа к полной информации», — отметил министр, который, как утверждают журналисты SVT, узнал о факте слежке именно от них.

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