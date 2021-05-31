Москва, , 10:50 — REGNUM Около 100 подпольных оружейников в 25 российских регионах выявила ФСБ России, изъяв 385 единиц оружия. Об этом 31 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оружие valio_subaru

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в результате этого 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства было изъято из незаконного оборота, а также пресечена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Помимо того, указывается, что масштабная спецоперация была проведена в мае нынешнего года в Москве, в республиках Алтай, Дагестан, Мордовия и Удмуртской Республике, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

Также указывается, что среди изъятого из незаконного оборота оружия — три пулемета, 45 автоматов (АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС), девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-33, РГО), более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия и 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая силовики обнаружили в республике Дагестан крупный схрон с вооружением.