Стокгольм, , 10:35 — REGNUM Американская разведывательная служба АНБ с помощью Дании шпионила за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками Швеции. Об этом стало известно журналистам SVT Nyheter, которые сообщили об этом 30 мая. Данную информацию также получили журналисты других СМИ из третьих стран (Danmarks Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Le Monde).

Новый данные появились в ходе секретного расследования под кодовым названием «Данхаммер», проведенного Службой разведки вооруженных сил Дании (FE). В ходе расследования был проанализирован сбор данных, проводимый Агентством национальной безопасности на территории Дании в 2012 и 2014 годах.

Раскрытие информации основано на информации из девяти различных источников, каждый из которых имел доступ к секретной информации датской разведки. Вся информация подтверждается несколькими независимыми источниками, отмечают журналисты. Большинство источников подтвердили Danmarks Radio, что названные шведские политики и высокопоставленные чиновники были мишенью для шпионажа.

SVT Nyheter посредством Danmarks Radio задала вопрос источникам на условиях анонимности о проведении слежки за шведскими чиновниками.

Один из них заявил следующее:

«Я понял, что АНБ, сотрудничая с FE, шпионило за шведским бизнесом и определенными шведскими политиками. Другой источник утверждает, что речь идет о «политиках в тех областях, которые обычно интересуют спецслужбы». Из источников не удалось получить ответ о скольких шведских политиках или официальных лицах идет речь, или о том, как их зовут. Мы не знаем, кого именно прослушивали», — говориться в материале SVT Nyheter.

Отмечается, что шпионаж проводился посредством прослушки оптоволоконных кабелей.