Даллас, США, , 10:31 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:81.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. В составе «Далласа» разыгрывающий Лука Дончич набрал 19 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 2:2.

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