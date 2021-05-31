Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Полицейские изъяли на месте стрельбы в Екатеринбурге оружие и боеприпасы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В ходе осмотра квартиры, откуда и велась стрельба, «было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическая винтовка «Иж» и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя», сообщил полковник.

Сейчас задержанный стрелок находится в изоляторе временного содержания. Инцидент со стрельбой произошёл 30 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник ранил двух человек. Пострадавшего росгвардейца уже отпустили из больницы домой, а раненная девочка лежит в тяжёлом состоянии в реанимации.

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