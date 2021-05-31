Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Чкаловский районный суд получил материалы по уголовному делу о стрельбе 30 мая 2021 года в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе судебного органа.

Дело уже поступило в суд. Заседание намечено на 15:00 по местному времени, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Будет рассмотрена мера пресечения задержанному стрелку.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник устроил стрельбу из балкона дома на улице Бородина. Были ранены двое, одна из пострадавших — девочка. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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