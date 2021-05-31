Москва, , 10:30 — REGNUM Роспотребнадзор дал советы, как правильно собрать ребёнка на отдых в оздоровительный лагерь. В первую очередь нужно составить список вещей, необходимых на смену в 21 день, в двух экземплярах, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Перед поездкой в лагерь ребёнку нужно объяснить правила гигиены и совместного проживания с другими детьми. В связи с рисками распространения коронавируса нельзя не отправлять ребенка в лагерь с высокой температурой или симптомами ОРВИ.

Не рекомендуется давать детям в лагерь скоропортящиеся продукты, дорогие гаджеты, колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики, одежду с нецензурными надписями и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, С 31 мая по 11 июня Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам летнего отдыха детей.

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