Москва, , 10:30 — REGNUM Пандемия коронавируса первое время была опасна отсутствием резервов и угрозой коллапса экономической системы. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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«Первая волна, которая была весной, опасна была тем, что никто ничего не понимал, и резервов не было. Когда ты не понимаешь, что будет, и у тебя нет резервов, естественно, ты стараешься и вынужден действовать самым жестким образом. Ты должен, чтобы только не случилось самое страшное. А самое страшное — это коллапс системы», — сказал Белоусов.

По его словам, осенью 2020 года «уже было понятно, какие резервы [нужны и имеются], и хотя волна была по количеству заболевших не сопоставимая с тем, что было весной, несопоставимо большая, тем не менее это все прошло гораздо спокойнее, потому что система стала гораздо устойчивее».

При этом, как подчеркнул Белоусов, даже весной «мы избежали тотальной остановки крупных предприятий»: «Даже со стройкой у нас было фрагментарно: Москва стройку закрыла, Московская область стройку закрыла, вахты закрылись, вахтовое строительство кое-где, где вспышки коронавируса были. А так в целом крупные предприятия продолжали работать. Я здесь должен сказать огромное спасибо бизнесу. Честно скажу, такой кооперабельности я не видел и не ожидал… Мы отрабатывали схемы, как вводить санитарные меры на крупных предприятиях частному бизнесу, для того чтобы они могли [продолжать свою работу]. Роспотребнадзор разрешил работать там при соблюдении определенного режима».