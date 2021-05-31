Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Аэропорт «Пулково» получил заявки на обслуживание более 120 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту, которые будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме 2−5 июня.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 31 мая в Смольном, на время подготовки и проведения ПМЭФ все службы воздушной гавани Петербурга переведены в усиленный режим работы, введены усиленные меры безопасности, на подъезде к аэропорту установлен контрольно-пропускной пункт с досмотром въезжающих транспортных средств.

С сегодняшнего дня на территории аэровокзала откроются пункты аккредитации для участников ПМЭФ и пункты ПЦР-тестирования для участников, представителей СМИ и персонала форума.

«В связи с усилением мер безопасности рекомендуется закладывать дополнительное время при планировании поездки в аэропорт», — добавили в Медиацентре правительства Санкт-Петербурга.