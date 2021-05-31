Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 12 207 исследований на SARS-CoV-2 выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 343 963 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 327 618 победили инфекцию, в том числе 1195 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4773 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3829 пациентов, в оборудованные гостиницы — 658. На карантине находится 44 человека.

Днём ранее в Грузии в результате 25 300 исследований выявили 723 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1407 человек.

Стоит отметить, что в Грузии постепенно снимают ограничения на въезд иностранных туристов. С 1 июня для них откроют сухопутную границу.

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