Белгород, , 10:34 — REGNUM Стабилизировать цены на продукты питания потребовал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 31 мая во время еженедельного оперативного совещания. Руководитель региона подчеркнул, что получает множество жалоб от жителей, и в этом есть недоработки управления потребительского рынка.

На рабочем совещании врио губернатора заявил, что управление потребрынка переходит из структуры департамента экономразвития в департамент АПК. Вице-губернатору Юлии Щедриной поручено следить за тем, чтобы основные продукты питания, которые производятся в Белгородской области, продавались для жителей региона с минимальной наценкой.

«Большое количество посредников в цепочке производитель-продавец. Для потребителей мы должны добиться минимально возможной цены. У нас есть для этого все инструменты: рынки и ярмарки», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Власти намерены также оптимизировать логистические процессы доставки продукции.