Белгород, 31 мая 2021, 10:34 — REGNUM Стабилизировать цены на продукты питания потребовал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 31 мая во время еженедельного оперативного совещания. Руководитель региона подчеркнул, что получает множество жалоб от жителей, и в этом есть недоработки управления потребительского рынка.
На рабочем совещании врио губернатора заявил, что управление потребрынка переходит из структуры департамента экономразвития в департамент АПК. Вице-губернатору Юлии Щедриной поручено следить за тем, чтобы основные продукты питания, которые производятся в Белгородской области, продавались для жителей региона с минимальной наценкой.
Власти намерены также оптимизировать логистические процессы доставки продукции.