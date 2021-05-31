Москва, , 10:30 — REGNUM В России удалось реализовать поручение президента страны Владимира Путина и обеспечить всех учащихся младших классов горячим питанием. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Минпросвещения, эту задачу удалось выполнить в полном объеме.

«В 2021 году было выполнено поручение президента по обеспечению бесплатным питанием учащихся. Все 100% младшеклассников — им были обеспечены бесплатные горячие завтраки», — сказал Кравцов.

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