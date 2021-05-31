Якутск, 31 мая 2021, 10:36 — REGNUM В Якутии подвели итоги предварительного голосования «Единой России» — участие приняли 62 079 избирателей, в том числе 27 763 — в электронном формате, сообщает корреспондент ИА REGNUM 31 мая со ссылкой на политсовет регионального отделения партии.
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Победителем праймериз по партийному списку оказалась действующий депутат Госдумы Галина Данчикова, по одномандатному округу — общественник Пётр Черкашин.
Второе место на праймериз по партийному списку занял врач Иван Луцкан, третье — депутат Госсобрания республики Елена Голомарёва.
На выборы по одномандатном округу победа у блогера Сусанны Рожиной, третье — у председателя профсоюза студентов СВФУ Василия Попова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по итогам праймериз «Единой России» в Госдуму предварительно признан победителем председатель краевого отделения партии Максим Иванов, который набрал 2031 голос.