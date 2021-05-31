Махачкала, , 10:26 — REGNUM В Дагестан прибыла из Москвы автоколонна из 20 автобусов. Их поставили на обслуживание межмуниципальных маршрутов. Автотранспорт передан Махачкалинской автоколонне №1736, сообщили 31 мая в пресс-службе правительства республики.

«Данные автобусы планируем выпустить на межмуниципальные маршруты. Автобусы предназначены для маломобильных групп населения, в них имеются аппарели для посадки инвалидов-колясочников, кондиционеры и камеры наблюдения»,— рассказал генеральный директор автоколонны Курбан Исмаилов.

Отмечено также, что поступивший из Москвы автотранспорт является низкопольными автобусами большой вместимости и автобусами среднего класса.

Читайте также: Власти Москвы подарили Махачкале старые троллейбусы

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Махачкале были переданы старые троллейбусы из Москвы.