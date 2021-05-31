Москва, , 10:34 — REGNUM Денежная поддержка населения России в период вызванного пандемией кризиса слабо отразилась на инфляции. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил 31 мая в интервью телеканалу РБК.

«В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции», — сказал вице-премьер.

При этом, признал Белоусов, в России произошло ослабление денежно-кредитной политики. Сравнивая ситуацию в РФ с США, он предположил, что в Соединённых Штатах инфляция составит 4−5%. Для той страны это «небывалая история».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоусов назвал раздачу пособий единственным способом решить проблему бедности в РФ.

Читайте также: Вице-премьер РФ Белоусов рассказал, как решить проблему бедности в России