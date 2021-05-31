Элиста, , 10:25 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков взошёл на вершину Эльбуса по самому трудному, западному склону (5 642 метра). Восхождение на самую высокую вершину Европы глава республики посвятил своим землякам.

«28 мая я взошёл на западную вершину Эльбруса (5 642 метра). Это было настоящее испытание. Без преувеличения скажу, что пару раз [проводники] спасли меня от серьёзных неприятностей. Погода нас не баловала. Но отступать не хотелось», — поделился впечатлениями Хасиков, выразив благодарность проводникам.

Напомним, что глава Калмыкии с детства занимался спортом, а с 2005 года постоянно выступал в кикбоксинге.

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