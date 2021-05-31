Москва, , 10:25 — REGNUM Производители сахара планируют удерживать цены на свою продукцию в будущем, поскольку «понимают последствия». Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«[Соглашения о заморозке цен на ряд продуктов], безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации: она по каждому рынку своя. Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения по сахару. Но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия. Плюс будет интервенция сахара. Мы скупили», — сказал Белоусов.

По его словам, на мировом рынке «сейчас сахара нет, просто нет», и все закупки данного продукта происходили «с огромным трудом», поскольку всё оказалось раскуплено.

Белоусов напомнил, что в России также остановили экспорт гречки, что также произошло из-за того, что «цены подскочили».