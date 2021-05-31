Кострома, , 11:02 — REGNUM В Костромской области продолжает расти количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 после длинных майских выходных. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Депздрав © Наталья Диева

В настоящее время в специализированных стационарах со среднетяжелой и тяжёлой формой заболевания лечатся 256 человек, 10 из них находятся в реанимации. Неделю назад, 25 мая число инфицированных в «коронавирусных» больницах не превышало 190 человек.

При этом суточное число регистрируемых случаев COVID-19 остаётся на одном уровне и не превышает 35 в день. Всего с начала пандемии в Костромской области коронавирус выявили у 21 527 человек, 19 295 из них выздоровели и 477 — скончались.

Как ранее писало ИА REGNUM, губернатор Костромской области Сергей Ситников предупреждал муниципальных чиновников о возможном начале третьей волны коронавируса в регионе. Он заявил, что в этом случае области придётся прибегнуть к новым ограничениями, связанным с въездом туристом и летним отдыхом.

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