24 августа станет днем, когда с момента начала специальной военной операции на Украине пройдет ровно полгода. За это время многим открылись настоящие лица западных и украинских политиков, их военнослужащих, а за ними и большинство знаменитостей посчитало лишним скрывать свое лицемерное отношение к другим национальностям, показав себя носителями массовой пропаганды русофобии. Наблюдая за тем, как западные селебрити якобы протягивают руку помощи украинскому режиму, посылая деньги сомнительным организациям, в народе могло сложится представление о тотальной ненависти западного мира к России. Однако, тотальная однополярность невозможна ни в какой стране мира, вне зависимости от ее идеологии, и, исходя из этого, возник вопрос. Кто из западных знаменитостей высказал противоположное мейнстриму мнение и выступил в защиту России?

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Одним из первых деятелей западной культуры, кто поддержал и постарался объяснить действия России на Украине, был Оливер Стоун. Известный кинорежиссер, обладатель трех премий «Оскар» и пятикратный лауреат «Золотого глобуса» последние пять лет был очень близок к политической ситуации на Украине в своем творчестве. После начала военных действий на территории ЛНР и ДНР в 2014 году американский режиссер принялся за работу над многосерийным фильмом о российском президенте Владимире Путине и документальной киноленте «Украина в огне», параллельно происходили съемки политического триллера «Сноуден», описывающего историю бывшего агента ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, опубликовавшего в июне 2013 года огромны объём секретной информации американских спецслужб.

В начале марта 2022 года режиссер обратился к своим читателям в социальной сети Instagram* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написав о том, что спецоперация является ответной мерой России, посколько Украина на протяжении восьми лет игнорировала призывы Москвы к выполнению Минских соглашений. В качестве подкрепления своей точки зрения Стоун обнародовал список источников, которые, по мнению режиссера, транслируют наиболее объективную информацию о ситуации на Украине.

Отдельным параграфом американец затронул поведение западных СМИ, которые в последнее время, по его словам, доходят до истерических заявлений и скрывают «ключевые факты» от читателей, «когда это им неудобно». В заключении ветеран вьетнамской войны призвал СМИ понимать весь спектр происходящих событий.

Пауло Коэльо — бразильский писатель.

За Стоуном с комментарием выступил известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Он заступился за русских, подчеркнув, что обстоятельства являются очень удобным предлогом для русофобии. На своей странице в социальной сети Twitter писатель написал: «Украинский кризис — удобный предлог для русофобии. Был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле. Проехал 10 тысяч километров на поезде из Москвы во Владивосток. Не вините простой народ».

Стивен Сигал — американский актер, режиссер.

Американский актер, боевики с участием которого в главной роли сформировали образ детства для многих детей в 90-е, принял российское гражданство в середине 2016 года и вслед за Жераром Депардье попал в список презираемых западными СМИ актеров. Но в отличие от своего французского коллеги Стивен Сигал принял наличие у себя российского гражданства всерьез и после начала спецоперации также занял твердую позицию русского человека. Актер отказался осуждать спецоперацию и сказал, что смотрит на Россию и Украину как на одну семью. По мнению американца, в мире есть «сторонняя организация», заинтересованная в конфликте и тратящая огромные деньги на пропаганду и «стравливание» России и Украины.

Джефф Монсон — американский профессиональный боец.

Аналогичным персонажем для западных медиа является Джефф Монсон. В начале 2013 года американский боец в тяжелом весе заявил о своем желании получить российское гражданство, а спустя полтора года с развитием военных действий на Донбассе вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс». В марте 2022 года он раскритиковал слова обращения Арнольда Шварценеггера к россиянам по поводу спецоперации, указав гражданину США о несоблюдении нерасширения НАТО на восток. Он напомнил, что война длится уже восемь лет, а «России пришлось пойти на помощь» Донбассу. Как и многие из этого списка, американец уверен, что корень проблемы находится на стороне. По его мнению, США подталкивают Украину к войне.

Теодор Курентзис — греческий композитор.

24 февраля свое 50-летие отметил греческий композитор и дирижер Теодор Курентзис. На своей родине он окончил Национальную консерваторию Греции, но переехал в Россию в 1994 году для того, чтобы учиться у легендарного дирижера Ильи Мусина в Петербургской консерватории. Спустя десять лет он организовал свой собственный оркестр в Новосибирске, встав за дирижерский пульт ныне всемирно известного оркестра musicAeterna. Его музыкальные интерпретации и воссоздание звучания классической музыки задало новый вектор в осознании простым народом ее сущности. Если раньше, как сам утверждал Курентзис, классическая музыка являлась инструментом причастности к элите, то сейчас ее актуальность опирается на саму художественную ценность.

После 24 февраля Курентзис попросил личной аудиенции с главой ВТБ Андреем Костиным, своего генерального спонсора, в рамках которой заверил, что останется в России. «Он мне сказал, что он не предатель и он остается», — утверждает Костин.

Фабио Мастранджело — итальянский дирижер.

Итальянский дирижер в начале июня дал ясно понять, что, несмотря на актуальность его работы за рубежом, после 21 года жизни в России он не собирается что-либо менять. «Конечно, возникали проблемы в самом начале спецоперации, много звонков было с вопросом, буду ли я возвращаться в Италию. Ответ был: «Однозначно нет, я останусь в России». У меня даже сомнений не было: семья здесь, работа здесь, все, что я хотел от жизни, я получил прежде всего в России», — заявил обладатель ряда государственных наград Итальянской республики.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, сценарист.

Сербский режиссер лишился награды от чешского кинофестиваля Febiofest после согласия стать главным режиссером Театра российской армии в конце февраля этого года, однако Эмир Кустурица не слишком этим разочарован. Наиболее известный по своему англоязычному фильму «Аризонская мечта» с Джонни Деппом в главной роли, Кустурица в начале марта заявил, что спецоперация — это «война русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма, которое не хотело оставаться с Украиной, враждебной к нему». А Россия в феврале хотела прекратить трагедию, которую Киев продолжает», — заявил он. Кустурице также очень импонирует тот культурный вектор, который установила современная Россия. По его мнению, лучше придерживаться курса на традиционное, так «воздух станет намного чище».

Роджер Уотерс — британский музыкант.

Бывший лидер Pink Floyd после своего ухода из легендарной британской группы провел твердую линию между собой и бывшими коллегами как в творческом, так и в идеологическом плане. Пока оставшиеся участники Pink Floyd заняли прозападную позицию, Уотерс осторожнее и пытается разобраться в сути вещей.

Так, Роджер Уотерс заявил в недавнем интервью телеканалу CNN, что президент США Джо Байден является военным преступником и «разжег огонь» на Украине. Во время концертов в рамках тура This Is Not A Drill Уотерс не стал обходить политическую ситуацию, предлагая своим слушателей задуматься над насущным вопросом, представляя на экранах портреты людей, которых вокалист включил в список «военных преступников». На фотографии Байдена во время концерта было написано «только начинает».

На замечания интервьюера касательно действий Уотерса музыкант подчеркнул, что действия России обусловлены продвижением НАТО на восток. Экс-вокалист также предложил журналистам и своим фанатам подумать над тем, каким был бы ответ США, «если бы китайцы разместили ракеты в Мексике».