Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM На Камчатке в акватории озера Нерпичье в Усть-Камчатском районе обнаружено тело мужчины 1982 года рождения, который пропал в октябре 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном СУ СКР.

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Двоих местных жителей, которые отправились на рыбалку на лодке и пропали, искали на Камчатке до декабря 2020 года. Тогда была обнаружена повреждённая лодка. Из-за замерзания озера поиски были прекращены.

Тело рыбака направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Поиски второго мужчины продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Красноярского края после полусуточных поисков вернули родным потерявшегося в лесу накануне вечером 13-летнего подростка.