Москва, , 10:22 — REGNUM Законопроект о вывозе детей за границу юрист по семейному праву Лариса Феттер считает важной и правильной инициативой. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также пояснила:

«Запреты на выезд — особая категория дел. За всю мою практику всего однажды такой запрет был оправдан и преследовал цель предотвратить вывоз ребенка из страны на ПМЖ при несогласии отца. В остальных случаях это были эмоциональные взбрыки, месть, желание усложнить жизнь, просто зловредное поведение.

Несколько раз истцами по делам о снятии запретов были сами родители их сгоряча поставившие. Они не знали, что даже тот, кто ставит запрет, снять его может только через суд. И таких судов было много. За последний год вот только не было — пандемия. А так — регулярно заседание за заседанием суды устанавливали что есть: забота о ребенке или злоупотребление правом?

Один родитель доказывал, что боится потерять связь с ребенком, если его увезут насовсем в другую страну, а другой тряс путевкой и рекомендациями врача об отдыхе на море (например). А сколько было испорчено отпусков, пропущено международных соревнований, когда уже в аэропорту выяснилось, что на выезд ребёнка наложен запрет! Сколько пролито родительских и детских слёз!

Учитывая всё это, очевидно было, что норма не помогает, а скорее усложняет жизнь. Закон обязан был стать гибче, давать больше возможностей в части защиты прав и интересов, а также предотвратить возможность злоупотребления правом.

Планируемые изменения направлены именно на это — стоп лист стран для вывоза, возможность отмены запрета без суда, разница в правовом положении родителя-иностранца и гражданина РФ. Важные, правильные инициативы! Очень надеюсь, что новый закон сократит количество родительских конфликов и судебных споров в этой сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, проект поправок в законопроект «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» уже одобрен правительством России.

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