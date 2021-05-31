Сингапур, , 10:22 — REGNUM Индийский штамм коронавируса B.1.617.2 распространяется с «пугающей скоростью» и угрожает ещё более серьёзной пандемией. Об этом заявил декан Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин, пишет 31 мая газета The Straits Times.

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По словам учёного, индийский штамм распространяется так быстро, что специалисты не успевают отслеживать ситуацию, вовремя изолировать заразившихся и разрывать цепочки передачи вируса.

«Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество ещё не сталкивалось ранее», — предупредил Тэк Ик Ин.

Эксперт полагает, что могут появиться ещё более вирулентные варианты вируса, особенно в странах, где слабее контролируют пандемию. В такой ситуации самое эффективное средство — введение вакцин.

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