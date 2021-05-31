Москва, , 10:26 — REGNUM Учебный год в России в 2021 — 2022 годов планируется проводить в очном формате. Об этом 31 мая заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минпросвещения отметил, что в 2020 — 2021 годах образовательный процесс удалось проводить в очном формате и таким же образом его планируется провести и в следующем учебном году.

«Следующий учебный год мы планируем начать в очном формате. Перехода на дистанционное обучение не случилось и не случится», — сказал Кравцов.

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