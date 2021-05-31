Сингапур, , 10:23 — REGNUM Индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 во всём мире. Такое заявление в интервью газете Straits Times сделал сингапурский учёный, декан факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура Тео Ик Ин.

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«Что пугает, так это скорость, с которой этот вариант может широко распространяться и циркулировать в обществе, часто превосходя возможности подразделений отслеживания контактов отслеживать и изолировать заражённых, чтобы разорвать цепи передачи», — подчеркнул учёный.

По его словам, у этого штамма вируса «есть потенциал, чтобы спровоцировать большую пандемическую бурю, чем то, что мир видел ранее».

Эксперт полагает, что это может ухудшить ситуацию, особенно в странах с низкими показателями вакцинации от COVID-19.

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«Наиболее эффективным средством в данной ситуации является вакцинация, — уверен Тео Ик Ин. — Это снижает и риск заражения, и опасность развития серьёзных симптомов даже в случае инфицирования».

Как сообщало ИА REGNUM, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса B.1.617, который ранее выявили в Индии, «вызывает беспокойство». По данным организации, он распространяется быстрее обычного коронавируса.

Добавим, что на сегодня в России зафиксировано 14 случаев инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2, первые из которых произошли в начале мая. Также эта разновидность вируса проникла в Великобританию, Таиланд, Бразилию, Латвию.