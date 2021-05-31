Ярославль, , 10:21 — REGNUM Стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам кандидатов на осенние выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они завершились ожидаемо.

Лариса Ушакова Yarduma.ru

На выборах в Госдуму России лидерами предварительного голосования стали депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (партийный список), депутат Госдумы, в прошлом хоккеист Андрей Коваленко (Ярославский одномандатный округ) и депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова (Ростовский одномандатный округ).

Наибольшее число голосов набрала Валентина Терешкова — 36 721. При этом Терешкова ухудшила свой результат пятилетней давности. Тогда за нее проголосовали 44 146 человек.

За Коваленко проголосовали 23 584 участника участника праймериз. Почти столько же — 22 023 голоса набрала Лариса Ушакова.

В праймериз на довыборах в Ярославскую областную думу победил действующий депутат Госдумы Илья Осипов с результатом в 1488 голосов. Кандидатом на пост мэра Рыбинска партия выдвинет действующего главу Дениса Добрякова, за него проголосовали 3846 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы победители праймериз в Ярославской области