Киев, , 10:26 — REGNUM За истекшие сутки на Украине выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 31 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«По данным Центра общественного здоровья состоянию на 30 мая в Украине зафиксировано 1022 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 58, медработников — 11)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за предшествующие сутки на Украине было зафиксировано 1703 случая заражения SARS-CoV-2. По последним данным, всего за время пандемии в стране выявили 2 202 494 случая заражения коронавирусом, 50 536 пациента скончались от последствий COVID-19.

За минувшие сутки в стране число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило 64, ещё 4934 заболевших вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая на Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac в количестве 500 тысяч доз препарата.

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