Лос-Анджелес, США, , 10:20 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. В составе «Финикса» разыгрывающий Крис Пол набрал 18 очков.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Финикс» сравнял счёт — 2:2.

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