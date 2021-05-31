Элиста, , 10:18 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 31 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 377 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 14 новых носителей коронавируса, выписаны ещё 15 пациентов.

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