Сеул, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4710 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 31 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 5 403 854 человека. Уровень вакцинации составил 10,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 3 272 110 человек, а препаратом Pfizer — 2 131 744 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 87 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 143 385 человек.

Между тем за последние два дня (29−30 мая) в стране было зарегистрировано 773 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 27 628 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека, до 182 человек.