Красноярск, , 10:32 — REGNUM В Красноярске открылся международный авиахаб российской авиакомпании «Аэрофлот». Это позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов, сообщил 31 мая на церемонии открытия гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

«Сегодня знаковый день для нашей компании и для региона. Мы открываем второй международный хаб после Шереметьево», — сказал он.

По его словам, уже 1 июня перевозчик откроет из Красноярска рейсы по пяти направлениям: Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь. В течение трёх месяцев компания планирует перевезти из Красноярска более 100 тыс. пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года руководство Красноярского края, «Аэрофлот» и международный аэропорт «Красноярск» подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) группы «Аэрофлот» в Красноярске.

В нём будут базироваться современные самолёты, включая отечественные SuperJet 100. Начало работы хаба запланировано на 2020 год. Предполагается, что к 2023 году пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

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