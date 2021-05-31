Красноярск, 31 мая 2021, 10:32 — REGNUM В Красноярске открылся международный авиахаб российской авиакомпании «Аэрофлот». Это позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов, сообщил 31 мая на церемонии открытия гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.
По его словам, уже 1 июня перевозчик откроет из Красноярска рейсы по пяти направлениям: Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь. В течение трёх месяцев компания планирует перевезти из Красноярска более 100 тыс. пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года руководство Красноярского края, «Аэрофлот» и международный аэропорт «Красноярск» подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) группы «Аэрофлот» в Красноярске.
В нём будут базироваться современные самолёты, включая отечественные SuperJet 100. Начало работы хаба запланировано на 2020 год. Предполагается, что к 2023 году пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.
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