Москва, , 10:18 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в 25 регионах России, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Пресечена деятельность 96 человек, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия с целью продажи. Из незаконного оборота изъято 385 единиц огнестрельного оружия, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских.

Правоохранители изъяли три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов, 88 карабинов, а также семь самодельных взрывных устройств, 18 гранат и другое вооружение.

Напомним, 19 апреля в ФСБ сообщили об изъятии 222 единиц оружия, изготовленных в подпольных мастерских в 21 регионе РФ.