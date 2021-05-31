Москва, , 10:18 — REGNUM Отказ российских властей от введения большого локдауна является правильным, и за это нужно благодарить систему здравоохранения и медицинскую промышленность. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Это правильное решение. Большого локдауна у нас не было и осенью, были по регионам отдельные, я это тщательно отслеживал, там были закрытия, были ограничения, но это несопоставимо с тем, что было в Европе. Потому что благодаря мобилизационным возможностям нашего здравоохранения и медицинской, фармацевтической промышленности создали запасы, резервы: резервы коек, резервы кислорода, резервы мощностей. Благодаря этому не было необходимости все тотально закрывать. Эти отрасли показали потрясающие мобилизационные возможности», — сказал Белоусов.

Он призвал «встать и поклониться» наркому здравоохранения с 1918 года по 1930 год Николаю Семашко, который «создал нашу модель медицины в советское время, и которая не до конца была разрушена, еще сохранилась управляемость».

Белоусов напомнил, что в Италии вся медицина муниципальная: «И чего муниципалитет [в пандемию коронавируса] будет делать? А у нас есть вертикали, притом, что медицина все-таки в субъектах, но она у нас сохранилась более-менее. И, конечно, фармацевтическая промышленность тоже наша, и производство масок».

Вице-премьер РФ отметил, что сейчас медицинских масок «столько напроизвели, что не знают, куда их девать»: «ИВЛ тоже запаслись».