Пекин, , 10:18 — REGNUM Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором обсуждались меры ослабления регуляции деторождения в стране, сообщает 31 мая газета «Жэньминь жибао».

Участники заседания отметили, что дальнейшее смягчение политики в области деторождения, реализация политики «Пара может иметь троих детей» и поддерживающие меры помогут улучшить структуру населения Китая и реализовать общенациональную демографическую политику наилучшим образом.

Стратегия активного реагирования на старение населения, сохранение преимуществ обеспеченности человеческими ресурсами Китая и прочие цели являлись ключевыми ориентирами при принятии соответствующего решения.

Напомним, что по итогам прошедшей в 2020 году переписи населения, в стране насчитывается 1,41 млрд человек против 1,34 млрд десятью годами ранее. Китайские специалисты отметили замедление темпов прироста населения и угрозу старения населения.