Москва, , 10:34 — REGNUM О своем закрытии по экономическим причинам объявил информационный портал Newsru.com. Соответствующее сообщение 31 мая обнародовано на сайте интернет-издания.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам», — говорится в сообщении и добавляется, что таковые вызваны именно политической ситуацией в России.

«После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — также указывается в сообщении редакции.

Кроме того, отмечается, что портал оставляет архив, где накоплены материалы, которые сделаны за 21 год его работы, открытым.

«Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией», — отмечается в заявлении.

Отметим, Newsru.com — российское интернет-издание, которое вначале являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru, а в теперешнем виде существует с августа 2000 года.