Калуга, 31 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области более 1100 выпускников сдают 31 мая Единый государственный экзамен 2021 года по выбору: 701 человек — химию, 291 — литературу и 132 — географию, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального правительства.

Скриншот страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Калужские выпускники сдают ЕГЭ-2021

Одним из самых массовых экзаменов станет экзамен по русскому языку. Для его сдачи отведено два дня: 3 и 4 июня. Это сделано для того, чтобы избежать скопления в аудиториях экзаменующихся. Основная волна ЕГЭ продлится до 25 июня. В этот день пройдёт последний экзамен — по информатике. В 2021 году информатику выбрал 761 выпускник, что на 150 больше, чем в 2020 году.

В 2021 году 4386 выпускникам области предстоит сдать ЕГЭ и определиться с выбором вуза. Среди популярных направлений для поступления у абитуриентов 2020 года — биология, лингвистика, английский и французский языки, информационная безопасность, мехатроника и робототехника и программная инженерия.