Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу резонансный закон о просветительской деятельности, сообщает ИА REGNUM.

Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность», дается определение. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

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В перечень полномочий федеральных органов власти в сфере образования включается координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. Для заключения соглашений о таком сотрудничестве высшим учебным заведениям потребуется получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения. Порядок их получения также должно будет установить правительство РФ.

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