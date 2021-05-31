Москва, , 10:12 — REGNUM Решение российских властей снизить пошлины на сою выглядит как несвоевременное и, скорее всего, ни к чему не приведет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил ведущий эксперт Института права и развития ВШЭ-Сколково Михаил Орлов, комментируя информацию о том, что экспортную пошлину на вывоз соевых бобов снизили на 10%.

«Данная мера со стороны государства, скорее всего, не приведет ни к чему. Она несвоевременна, — сказал Орлов. — Во-первых, в настоящий момент как раз заканчивается период посева, поэтому у фермеров уже нет возможности учесть такое послабление в своих планах и увеличить посевы соевых бобов. Менять планы по посевам после снижения тарифов в этом году уже никто не будет, поскольку вышли посевные сроки. Урожайность того, что можно начать сеять, сейчас будет меньше на 30−40%. Чтобы эта мера сработала как стимулирующая в этом году, она должна была появиться хотя бы на два месяца раньше».

Во-вторых, как пояснил Орлов, в России наблюдается нехватка сои, поэтому рассматривать снижение экспортных тарифов как меру, способную сейчас повысить объемы продаж данной культуры за рубеж, тоже нельзя.

«Более того, из-за нехватки сои и рапса даже с учетом будущего урожая этого года цены на них в России ожидаются выше, чем за рубежом, — сказал эксперт. — Снижение таможенной пошлины не даст нужного эффекта, эта мера иллюзорна, это простой популизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года.

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