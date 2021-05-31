Москва, , 10:12 — REGNUM Проблема безработицы в России связана с низкими доходами и безработицей, и сегодня правительству приходится прилагать ряд усилий по нормализации этих сфер. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Проблема бедности связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей, с безработицей, которая у нас выросла и пока не рассосалась. Пока еще приходится прилагать достаточно большие усилия даже для того, чтобы это все пришло в норму в соответствии с поручениями президента, который дал команду, чтобы к концу этого года у нас все нормализовалось на рынке труда», — сказал Белоусов.

По его словам, на сегодняшний день для решения данной проблемы нет другого пути, кроме «введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации»: «Ну, нет просто! Слава Богу, мы научились таких людей идентифицировать и быстро до них доводить деньги. Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство. И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее».

Белоусов подчеркнул, что ключевой задачей, которая будет решена в самое ближайшее время, является настройка поддержки домохозяйств, нуждающихся в упомянутой помощи: «Об этом и [глава правительства РФ] Михаил Владимирович Мишустин говорил, этим занимается [вице-премьер РФ] Татьяна Алексеевна Голикова, там все будет решено абсолютно. Как только это будет создано, адресная поддержка реально станет адресной. Cейчас она у нас категорийная, по категориям дается. Хотя настройка существует, но, тем не менее много попадает, достаточно много, я думаю, от 20% до 30% мимо цели. Вот эту часть [необходимо] настроить».

Другими ключевыми задачами первый зампред правительства РФ видит настройку прожиточного минимума, МРОТ и обеление в сфере малого бизнеса: «Там все-таки 17 тысяч наемных работников занято — очень многие там на самом деле сидят на минимальной заработной плате и попали из-за этого [в период пандемии коронавируса]».